Казахстанцы с инвалидностью смогут подавать жалобы в комитет ООН

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Сенат одобрил законопроект о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов, передаёт BaigeNews.kz.

Это позволит признавать компетенцию Комитета по правам инвалидов ООН принимать и рассматривать сообщения (жалобы) лиц с инвалидностью на нарушения прав, гарантированных конвенцией.

"Комитет не рассматривает анонимные, необоснованные либо повторные обращения или жалобы, если использованы не все механизмы защиты, предоставляемые государством", - говорится в сообщении.

При этом комитет вправе обратиться к государству-участнику для получения необходимой информации при рассмотрении обращений, а также при наличии согласия государства посещать его территорию в рамках рассмотрения жалобы.