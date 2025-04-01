Казахстанцы рискуют столкнуться с изъятием своей машины
На дорогах будут проводиться рейды.
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Автовладельцы, которые не уплатили транспортный налог, рискуют столкнуться с изъятием своей машины, передаёт BaigeNews.kz.
Департамент государственных доходов предупреждает, что автовладельцы, которые не уплатили транспортный налог, рискуют столкнуться с изъятием своей машины. ДГД информирует, в каких случаях применяются подобные меры и как их избежать.
Транспортный налог является обязательным ежегодным платежом в госбюджет для владельцев транспортных средств в Казахстане.
Освобождение от уплаты налога имеют лишь определенные категории лиц. А те автовладельцы, которые игнорируют данную обязанность, рискуют столкнуться с мерами воздействия: от пени до изъятия имущества.
На дорогах будут проводиться рейды для поимки "недобросовестных" налогоплательщиков с участием полицейских и судебных исполнителей.
По суммам задолженности свыше 1 МРП лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направляться налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица.
В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей.
В свою очередь, частные судебные исполнители в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. В том числе при наличии задолженности от 40 МРП, на гражданина может быть наложен запрет на выезд из РК.
Кроме того, органами государственных доходов совместно с уполномоченными органами (Департаментом полиции и Региональной палатой ЧСИ) будут проводится мероприятия в отношении физических лиц, имеющих задолженность по налогу на транспортные средства.
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