Казахстанцы разводятся ради льготной ипотеки - глава "Отбасы банка"

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Председатель АО "Отбасы Банк" Ляззат Ибрагимова сообщила об увеличении количества разводов в стране, передаёт BaigeNews.kz. Она отметила, что одна из причин - это желание граждан участвовать в ипотечных программах.

"По трёхлетним результатам выдачи займов мы сделали анализ и увидели, что такая категория, как неполные семьи в последние четыре года растёт с наибольшими темпами. К сожалению, в Казахстане в 2017 году было 54626 разводов, в 2018 году их количество увеличилось до 54797", - сообщила спикер.

По её словам, в период коронавируса, когда подача заявления на развод стала более сложной, количество снизилось до 48 тысяч. Но В 2021 году вновь пошёл рост, и эта цифра составила 48 239.