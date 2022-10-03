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  • Казахстанцы разводятся ради льготной ипотеки - глава "Отбасы банка"
ria.ru Сегодня, 15:01
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Фото: ria.ru

Казахстанцы разводятся ради льготной ипотеки - глава "Отбасы банка"

Председатель АО "Отбасы Банк" Ляззат Ибрагимова сообщила об увеличении количества разводов в стране, передаёт BaigeNews.kz.  Она отметила, что одна из причин - это желание граждан участвовать в ипотечных программах.

"По трёхлетним результатам выдачи займов мы сделали анализ и увидели, что такая категория, как неполные семьи в последние четыре года растёт с наибольшими темпами.  К сожалению, в Казахстане в 2017 году было 54626 разводов, в 2018 году их количество увеличилось до 54797", - сообщила спикер.

По её словам, в период коронавируса, когда подача заявления на развод стала более сложной, количество снизилось до 48 тысяч. Но В 2021 году вновь пошёл рост, и эта цифра составила 48 239.

"Мы считаем, что одной из причин, по нашему мнению, частично фиктивных разводов является то, что люди хотят попасть в очередь. По направлению "неполная семья" достаточно свидетельства о разводе", - объяснила она. 

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#жилье #развод
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 15:01
100
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