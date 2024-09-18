Казахстанцы рассказали как строят АЭС в Турции

Более тысячи казахстанцев заняты в возведении атомной электростанции "Аккую" в Турции. Среди них специалисты самых разных профессий: от строителей до экспертов в области энергетики и атомной промышленности. Также в проекте участвуют сотрудники, занимающиеся учётом, аудитом и административным управлением. В интервью BaigeNews.kz они рассказали о своей работе, а также поделились мнением о развитии атомной промышленности в Казахстане.

Мират Кадисов в турецком проекте следит за работой всех систем компании, оценивая эффективность и надёжность процессов. На работу мужчина устроился по объявлению на одной из рекрутинговых платформ.

"Сотрудники по подбору персонала АО "АККУЮ НУКЛЕАР" связались со мной и предложили вакантную должность эксперта по внутреннему контролю и аудиту. Меня сразу ознакомили с должностными обязанностями и социальными гарантиями, предоставляемыми компанией. Вакансия меня очень заинтересовала: во-первых, АЭС "Аккую" — это уникальный проект, дающий возможность получить бесценный опыт работы в международной компании. Также меня привлекли перспективы профессионального роста, развития и приобретения новых навыков и компетенций", - сказал Кадисов.

По его словам, компания создаёт все условия для того, чтобы сотрудники жили и работали в комфорте. Площадка АЭС "Аккую" — одна из крупнейших атомных строек в мире.

"Здесь одновременно ведётся сооружение четырёх энергоблоков с современными реакторами типа ВВЭР-1200 российского дизайна. Кроме того, это первый в атомной отрасли проект, реализующийся по модели Build – Own – Operate ("строй-владей-эксплуатируй")", - пояснил Мират.

АЭС "Аккую" считается одним из важнейших для страны проектов. Над ним трудятся более 34 тысяч рабочих и специалистов, из которых 80 процентов составляют граждане Турции.

"По планам, проект внесёт значительный вклад в развитие низкоуглеродной генерации электроэнергии на территории Турции: объём годовых выбросов парниковых газов сократится примерно на 18 миллионов тонн в СО2-эквиваленте за счёт замещения выработки электроэнергии с применением угольного и газового топлива", — отметил Мират Кадисов.

Он считает, что Казахстан обеспечен достаточным количеством специалистов, обладающих широкими знаниями и опытом в сфере атомной энергетики. Ведь с 1973 по 1999 годы на территории Казахстана эксплуатировался первый в мире опытно-промышленный энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350.

"Много казахстанцев трудится в других странах в организациях атомной отрасли. Уверен, они с честью применят свои навыки и опыт на родине. Например, сегодня на площадке АЭС "Аккую" постоянно трудятся более 1 200 граждан Казахстана", — заключил Мират Кадисов.

Назугум Искакова работает в АО "АККУЮ НУКЛЕАР" с 2018 года. В компании она занимает должность руководителя направления отдела строительного контроля.

"Наш проект очень масштабный, один из крупнейших на планете, и требует навыков многозадачности от специалистов, работающих на нём. Работа очень ответственная: поступают различные запросы на проверку от внутренних и внешних аудиторов государственных органов Турции. Это и Агентство по ядерному регулированию (NDK), и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и другие. Отвечать нужно всегда грамотно, правильно, исчерпывающе. Качество исполнительной документации — это максимально ответственная работа, с которой я сталкивалась", — рассказала Назугум.

Она считает, что проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане является подтверждением высокого уровня взаимодействия с населением. По её мнению, Казахстану необходимо строительство станции.

"Я слежу за новостями о предстоящем референдуме по строительству АЭС в Казахстане, который состоится 6 октября. Хочу отметить, что референдумы по этой тематике во многих странах, даже европейских, как правило, не проводят. Обычно там ограничиваются локальными общественными слушаниями. Поэтому такой уровень взаимодействия с населением — это большой шаг в развитии нашей страны. Я считаю, что в долгосрочной перспективе Казахстану необходима атомная электростанция. Стабильная и недорогая электроэнергия — это основа для развития всего: медицины, образования, сельского хозяйства, науки и многого другого", — сказала Назугум.

Специалист считает, что у атомной отрасли Казахстана большие преимущества. Этому способствует наличие сильной научной школы и научно-технического кадрового потенциала.

"Казахстан стоит у истоков мировой атомной энергетики. В Национальном ядерном центре уже более 60 лет работает один из старейших исследовательских реакторов в мире. Ещё в 1973 году Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, обладающей атомной энергостанцией. Первая в мире АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-350 успешно проработала в Актау 26 лет, дав жизнь целому городу, снабжая его электричеством, теплом и опреснённой водой. Думаю, атомная отрасль Казахстана обладает большими преимуществами. Надеюсь, что соотечественники сделают выбор в пользу зелёной энергетики", — сказала Назугум Искакова.

Специалист уверена, что казахстанцы, имеющие опыт работы за границей, смогут успешно применить свои знания на родине.