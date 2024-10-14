Казахстанцы работают полный рабочий день и находятся на грани бедности - Аймагамбетов

Депутат Асхат Аймагамбетов на правительственном часе в Мажилисе заявил о феномене работающей бедноты в стране, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что казахстанцы трудятся весь рабочий день, однако их доходы не растут.

"По мнению социологов, в Казахстане набирает силу феномен работающей бедноты. Это ситуация, когда заработная плата не может превышать черту бедности, даже если они работают полный рабочий день. Особенно это касается государственного сектора. Это библиотекари, бухгалтеры, технический персонал и другие", - сказал депутат.

Он также заявил, что в стране нужно начать управлять трудовой миграцией. По его мнению, в Казахстане почти не занимаются трудовыми и социальными правами граждан, выезжающих на работу в другие страны. По разным подсчетам, около 200 тысяч наших граждан работают в ЕАЭС, а это фактически целая отрасль, сказал депутат.

Асхат Аймагамбетов также обратил внимание на то, что многие казахстанцы стали выезжать на заработки в Южную Корею и Англию.

⁠"Много наших соотечественников нелегально трудятся в Южной Корее, причем не на высококвалифицированных работах, а так сказать "кара жумыста". Или же в Англии собирают клубнику. Сколько их, и почему эти факторы не учитываются в нашей статистике занятости, мы не знаем. Надо понять и принять объективную действительность. Наши граждане выезжают на трудоустройство в зарубежные страны, и эта тенденция будет набирать обороты".

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании правительства с Посланием народу Казахстана, объявил 2025 Годом рабочих профессий.

Ранее стало известно, министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова на правительственном часе в Мажилисе сообщила о принимаемых мерах ведомства по решению проблемы дефицита кадров. Кроме того, в Минтруда рассказали, как будут бороться с оттоком молодежи.