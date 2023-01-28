Казахстанцы пытаются из-за рубежа ввезти авто и незаконно их легализовать - МВД

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5 375 человек легализовали иностранные автомобили в Казахстане с 23 января и получили документы. На данный момент предварительно одобрено 25 842 заявки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

В ведомстве отметили, что многие предпочитают сдавать документы онлайн, что значительно сокращает время прохождения процедуры, сообщает "Хабар 24".

"Есть информация у нас, что сейчас люди пытаются ввозить ещё автомобили из-за рубежа, в том числе и праворульные, и пытаются какими-то окольными путями узаконить, доказать, что она ввезена до 1 сентября 2022 года. Я всех предупреждаю, у нас чётко базы все налажены и со страховщиками, и с пограничниками, и мы сразу видим. Если машина ввезена позже, она не будет легализована", - сказал заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.

Получить казахстанский номер могут владельцы иностранных автобусов, легковых и средних грузовых автомобилей при условии, что транспорт был ввезён в страну до 1 сентября прошлого года. При этом он должен быть снят с учёта и не находиться в розыске, а также пройти необходимые таможенные процедуры. Продлится легализация до 1 июля.

Сообщалось, что в ходе легализации иностранных авто в Казахстане выявили транспорт, который числится в угоне в другой стране.

Подробности о легализации иностранных авто в Казахстане читайте здесь.