Ежегодно осуждённые казахстанцы совершают более 150 преступлений, находясь в местах лишения свободы или под пробационным контролем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. Это статистика Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК за последние несколько лет. За десять месяцев 2024 года зарегистрировали 116 уголовных правонарушений, совершённых теми, кто уже отбывает наказание за предыдущие преступления и проступки. Это на 18,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Треть всех таких правонарушений занимают тяжкие преступления, их доля в январе–октябре текущего года составила 35,3%. Второе место по количеству и удельному весу заняли преступления средней тяжести. На их долю пришлось каждое пятое правонарушение осуждённых: 22,4%. Кроме того, статистика фиксирует: уже признанные виновными ежегодно совершают несколько особо тяжких преступлений. Например, в текущем году было зафиксировано 9 таких преступлений, предусматривающих меру наказания в виде 12 и более лет лишения свободы. Из них только 2 преступления было совершено "на воле", теми, кто находился под наблюдением службы пробации, а ещё 5 совершили находящиеся в следственных изоляторах.

"Можно предположить, что в категории совершающих новые преступления осуждённых находятся как раз те, кто получил за уголовное преступление так называемый условный срок и фактически не находится в местах лишения свободы. Это гипотеза верна только частично. Доля осуждённых, отбывающих наказание не в колонии, а под контролем службы пробации, от общей численности преступников, совершивших новое правонарушение, действительно велика: в последние годы она достигала 70% от всех осуждённых, совершивших новые преступления. Например, так было в 2022 году, когда в 169 правонарушениях из 241 были виновны те, кто находился под пенитенциарной пробацией. За январь–октябрь текущего года доля таких осуждённых составляла 40,5%", - говорится в сообщении.

За десять месяцев 2024-го осуждённые на условный срок совершили 47 новых уголовных правонарушений. Почти половина из них (21 случай) относились к правонарушениям против собственности — кражам, мошенничеству, грабежам и т. д. Однако встречаются среди условно осуждённых и те, кто, будучи под пробационным контролем, совершает такие дикие преступления, как торговля людьми, приготовление и покушение на убийство, пропаганда терроризма и другие.

Статистика КПСиСУ ГП РК показывает, что почти 15% всех преступлений осуждённых происходит за стенами СИЗО. За январь–октябрь 2024 года было зафиксировано 17 таких правонарушений. Из них 5 были тяжкими, и ещё 5 — особо тяжкими (убийство, насильственные действия сексуального характера).

В тюрьмах, где преступники отбывают наказание после вынесения приговора тоже происходят правонарушения, но реже. За десять месяцев текущего года было зарегистрировано по 5 преступлений, произошедших в колониях минимальной или средней безопасности, и по 2 — в исправительных учреждениях максимальной или чрезвычайной безопасности.

Треть всех преступлений осуждённых, или 44 из 116 случаев, относились к имущественным и экономическим правонарушениям. Среди них были и те, которые совершаются "удалённо", с помощью мобильного телефона. К ним относятся различные виды онлайн-мошенничества, вымогательство и даже создание финансовой пирамиды. Такие факты фиксировались и в текущем году, и в 2023-м.

Вторую строчку заняли правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказаний. За десять месяцев 2024 года зарегистрировали 38 таких преступлений. К этой категории относятся не только неповиновение сотрудникам ДУИС, но и угрозы, применение насилия в отношении работников учреждения или даже побег из тюрьмы. В текущем году зафиксировали только 1 такой экстраординарный случай. Всего же за период с 2018 по 2023 год было зарегистрировано 10 побегов из-под стражи.

Среди других преступлений осуждённых также встречаются пропаганда терроризма, незаконное приобретение или изготовление оружия, хранение и сбыт наркотиков. Редко становятся известными факты, когда осуждённые дают и получают взятки, даже находясь в местах лишения свободы. К сожалению, статистика КПСиСУ ГП РК не настолько детализирована, чтобы можно было рассмотреть, относились ли такие осуждённые до своего уголовного срока к категории госслужащих.