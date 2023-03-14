Казахстанцы привезли три награды из Индии с чемпионата по робототехнике

Казахстанские школьники завоевали сразу три награды на соревновании FIRST TECH CHALLENGE India Championship 2023, проходившем в индийском городе Пуна. Республику представляли учащиеся школы-гимназии №81 из Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в общественном фонде USTEM Robotics, по итогам трёхдневных соревнований наши ребята без поражений выступили в отборочных матчах и получили три высокие награды:

Finalist Alliance Captain Award - специальная награда за руководство альянсом в ходе финальных матчей;

Innovate award - высшая инженерная награда за инновационный подход в создании робота;

Rookie Inspiration - высшая награда, присуждаемая команде-новичку.

"Мы получили большой опыт от этой поездки. Ребята обыграли сильнейшую команду из Израиля. Я считаю, это большой успех для команды, впервые вышедшей на мировую арену. Жюри высоко оценило усилия детей и вручило сразу три награды", – отметил тренер детей Бекзат Аманов.

На соревновании по робототехнике FIRST TECH CHALLENGE India Championship 2023 собрались 70 команд из пяти стран. В первенстве приняли участие школьники из Казахстана, Индии, Израиля, России и Румынии.