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Казахстанцы привезли три награды из Индии с чемпионата по робототехнике Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55
159

Казахстанцы привезли три награды из Индии с чемпионата по робототехнике

Казахстанские школьники завоевали сразу три награды на соревновании FIRST TECH CHALLENGE India Championship 2023, проходившем в индийском городе Пуна. Республику представляли учащиеся школы-гимназии №81 из Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в общественном фонде USTEM Robotics, по итогам трёхдневных соревнований наши ребята без поражений выступили в отборочных матчах и получили три высокие награды: 

  • Finalist Alliance Captain Award - специальная награда за руководство альянсом в ходе финальных матчей; 
  • Innovate award - высшая инженерная награда за инновационный подход в создании робота; 
  • Rookie Inspiration - высшая награда, присуждаемая команде-новичку.

"Мы получили большой опыт от этой поездки. Ребята обыграли сильнейшую команду из Израиля. Я считаю, это большой успех для команды, впервые вышедшей на мировую арену. Жюри высоко оценило усилия детей и вручило сразу три награды", – отметил тренер детей Бекзат Аманов. 

На соревновании по робототехнике FIRST TECH CHALLENGE India Championship 2023 собрались 70 команд из пяти стран. В первенстве приняли участие школьники из Казахстана, Индии, Израиля, России и Румынии.

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#робототехника в Казахстане
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:55
159
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