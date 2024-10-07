Казахстанцы приняли правильное решение - международный наблюдатель Азер Бадамов

Атомные станции способны построить только сильные страны, считает участник миссии наблюдателей Организации Тюркских Государств, передает BaigeNews.kz.

Своим мнением член Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов поделился после оглашения итогов работы их международной делегации на участках. Эксперт дал позитивную оценку проведенному в Казахстане референдуму. Поставленный на голосование вопрос оказался крайне важным для всех жителей, поэтому без их мнения нельзя было обойтись. Использование атомных технологий дает большой импульс для развития экономики. Поэтому Азер Бадамов считает, что население сделало правильный выбор.

"Не каждое государство может строить атомные станции. Для этого нужны большие экономические и политические возможности, а также стабильность. Сегодня в Казахстане обеспечены эти критерии. Думаем, что после постройки АЭС будет не только обеспечена энергетическая безопасность вашей страны, но и появится возможность экспортировать электроэнергию", - рассказал Азер Бадамов.

Наблюдатель поздравил казахстанцев с удачным проведением референдума. На десяти участках, которые посетила миссия, не было выявлено никаких правонарушений, а процесс голосования состоялся в рамках закона.

Напомним, ранее представители миссии наблюдателей СВМДА назвали проведенный референдум еще одним шагом на пути демократического развития Казахстана.

А представители наблюдателей ШОС резюмировали, что голосование прошло в соответствии с действующим законодательством и принятыми нашей страной международными обязательствами.

Напомним, в Казахстане 6 октября проходил референдум по вопросу строительства АЭС. В республике было всего 10 323 участков для голосования. В том числе 74 участка в 59 странах.

Свой голос на референдуме отдал Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.

71,12% казахстанцев проголосовали за АЭС.