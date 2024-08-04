Казахстанцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета Tele2/Altel

Жители Казахстана в социальных сетях жалуются на перебои с интернетом у оператора Tele2/Altel, передаёт BaigeNews.kz.

Люди говорят, что проблемы с мобильным интернетом наблюдаются уже несколько часов.

Telegram-бот компании Теле2 сообщает, что что причины сбоя выясняются, ведутся технические работы. Восстановление интернета ожидается в ближайшее время.