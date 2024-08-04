  • 4 Августа, 22:20
  • BAIGENEWS

Казахстанцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета Tele2/Altel

Сегодня, 20:54
АВТОР
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fairysoft.ru Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
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Фото: fairysoft.ru

Жители Казахстана в социальных сетях жалуются на перебои с интернетом у оператора Tele2/Altel, передаёт BaigeNews.kz.

Люди говорят, что проблемы с мобильным интернетом наблюдаются уже несколько часов.

Telegram-бот компании Теле2 сообщает, что что причины сбоя выясняются, ведутся технические работы. Восстановление интернета ожидается в ближайшее время.

"Наши специалисты прилагают все усилия для скорейшего исправления ситуации. Мы приносим искренние извинения за временные неудобства", —  отмечается в сообщении

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