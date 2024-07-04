Казахстанцы потратили на гадалок десятки миллионов тенге в 2023 году

Казахстанцы официально потратили на сверхъестественное десятки миллионов тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал Data Hub.

В 2023 г. выручка астрологов, спиритов и гадалок в стране достигла 39,1 млн тг, вся сумма пришлась на ИП, свидетельствуют данные обследования БНС АСПиР РК.

"Конечно, в реальности все эти гадалки наверняка получили куда более заметные суммы: вряд ли такой сектор весь работает в белую, да и обследование охватило не всех ИП. Но и официальные цифры интересные. Так, из общего объема услуг населением оплачено 38,1 млн – выходит, еще миллион эзотерикам оплатила организация (или несколько). Какая или какие, мы не знаем, но услуги оказаны в Атырауской области, на селе", - говорится в сообщении.

А вот единственный город, где выборка выловила официальных астрологов, – Астана. На столицу пришлось целых 25,3 млн, хотя до того подобных услуг там не фиксировали с 2019-го.



К слову, кроме астрологов и гадателей, в статистике есть еще одна эзотерическая категория, экстрасенсы. В 2023 г. они имели официальную выручку лишь в 426 тыс. тг, все — в области Абай.