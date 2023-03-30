Казахстанцы попадают в сети транснациональных финансовых пирамид - АФМ

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Деятельность финпирамид сегодня выходит за национальные рамки. Тысячи казахстанцев уже стали жертвами транснациональных мошеннических проектов. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, за два года в Казахстане выявлены транснациональные проекты Q-net, Finico, Antares. По большинству из них дела направлены в суд.

"В этом году в Алматы установлена транснациональная преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду Innova Gold. От 1,3 тысячи вкладчиков ими привлечено свыше миллиарда тенге. Деятельность компании была якобы связана с импортом золотых слитков из Европы на основе лицензии. На самом деле никакой лицензии не было", - сказал Давыдов на брифинге в СЦК.

Для профилактики трансграничной преступности в сфере финансовых пирамид АФМ налаживает международные контакты. На площадке координационного совета органов налоговых исследований стран СНГ Казахстаном инициировано создание рабочей группы по противодействию трансграничным финансовым пирамидам. Все участники предложение поддержали. Вырабатывается механизм взаимодействия и планирования на год, идёт обмен данными, выявляются общие угрозы для региона.