  • 19 Сентября, 10:25
  • BAIGENEWS

Казахстанцы получили возможность электронно обращаться за соцпомощью

Сегодня, 09:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанцы получили возможность электронно обращаться за соцпомощью Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32
124

Правительство постановлением от 16 сентября 2024 года внесло изменения в Типовые правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, передаёт BaigeNews.

Для получения социальной помощи заявитель от себя или от имени семьи (либо представитель по доверенности) обращается письменно в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или к акиму поселка, села, сельского округа, или в Государственную корпорацию с заявлением. Помимо этого за соцпомощью теперь также можно обратиться электронно на портал с заявлением.

Поправками расширен перечень оснований для отнесения граждан к категории нуждающихся.

Сюда включили причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара, а также наличие социально значимого заболевания.

Для формирования категорий получателей на выплату социальной помощи к памятным датам и праздничным дням уполномоченным органом по оказанию социальной помощи инициируется запрос в информационные системы уполномоченного государственного органа на получение данных граждан, являющихся (активных) получателями пенсий и пособий.

Самое читаемое

Наверх