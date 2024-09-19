Казахстанцы получили возможность электронно обращаться за соцпомощью
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Правительство постановлением от 16 сентября 2024 года внесло изменения в Типовые правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, передаёт BaigeNews.
Для получения социальной помощи заявитель от себя или от имени семьи (либо представитель по доверенности) обращается письменно в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или к акиму поселка, села, сельского округа, или в Государственную корпорацию с заявлением. Помимо этого за соцпомощью теперь также можно обратиться электронно на портал с заявлением.
Поправками расширен перечень оснований для отнесения граждан к категории нуждающихся.
Сюда включили причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара, а также наличие социально значимого заболевания.
Для формирования категорий получателей на выплату социальной помощи к памятным датам и праздничным дням уполномоченным органом по оказанию социальной помощи инициируется запрос в информационные системы уполномоченного государственного органа на получение данных граждан, являющихся (активных) получателями пенсий и пособий.
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