Сегодня жители Астаны получили неожиданные звуковые оповещения на свои мобильные телефоны, напоминающие сирену. Это событие вызвало беспокойство среди горожан, так как никто заранее не информировал о том, что такие сообщения могут поступить, передаёт BaigeNews.kz.

Предположительно, это могла быть тестовая проверка системы экстренных оповещений, чтобы в случае чрезвычайной ситуации жители столицы могли оперативно получать предупреждения. Однако, в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сообщили, что они не являются инициаторами запуска этой системы.

МЧС не располагает информацией по поводу происходящего, и на запрос, направленный в министерство цифровизации, ответа на момент публикации получено не было.

Это оставляет множество вопросов у граждан, не понимающих причины появления таких сообщений.