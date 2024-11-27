Казахстанцы получили от работодателей 170 млрд тенге на будущую пенсию
Это данные с начала текущего года.
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В Казахстане более 4,3 млн человек охвачено обязательными пенсионными взносами работодателей. За девять месяцев 2024 года работодатели перечислили взносы на сумму 170 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.
В Казахстане с 1 января 2024 года стартовало поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателя (далее – ОПВР) за счёт собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в этом году до 5% к 2028 году.
"Перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе", - отметили в Минруда.
Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.
"Их пенсия будет складываться из трёх компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счёт своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счёт взносов работодателей", - добавили в ведомстве.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.
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