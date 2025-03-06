Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана прокомментировало массовые оповещения, которые жители страны получили на свои мобильные устройства, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве заявили, что не имеют отношения к техническим работам по проверке системы MasAlert.

"Запуск технической проверки данной системы не инициировался Министерством по чрезвычайным ситуациям. Дополнительно сообщаем, что МЧС не осуществляет контроль или управление платформой MasAlert и не несёт ответственности за её техническое обслуживание, настройку или тестирование", — говорится в официальном комментарии МЧС.

Ранее жители Астаны и других городов Казахстана получили звуковые оповещения, напоминающие сирену, что вызвало беспокойство среди граждан. Ведомство подтвердило, что они не являются инициаторами этого процесса и не контролируют работу системы, которая, вероятно, является частью проверок на случай чрезвычайных ситуаций.