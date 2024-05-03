Казахстанцы получили благословение непальских богов на восхождение на Эверест

Участники экспедиции "Kazakh Everest Team" продолжают высокогорные ледовые тренировочные восхождения на пути к высочайшей вершине мира – Эвересту (8848 м), передаёт BaigeNews.

28 апреля экспедиция в составе казахстанцев Максута Жумаева и Анар Бурашевой благополучно вернулась в базовый лагерь после радиального восхождения на высоту Лагеря III (7100 м.). Накануне восхождения к Лагерю III команда "Kazakh Everest Team" прошла ритуал "Пуджа", в процессе которого альпинисты выражают богам и горе свое почтение. Для Анар данный ритуал стал обрядом посвящения, во время которого она чувствовала единение вех участников с горами. "После ритуала появилась мощная мотивация и чувство, что все мечты должны осуществиться. "Пуджа" – это обряд "позволения", который мы получили у гор на подъем, разрешение взойти и вернуться обратно".

Напомним, что радиальное восхождение до Лагеря III (7100 м.) началось из базового лагеря (5350 м.) ночью 25 апреля через ледник Кхумбу, скорость движения льда которого в этом году составляет 50 см в день. Экспедиция двинулась в направлении Лагеря I (6100 м.), и далее к Лагерю II (6400 м.), который стал промежуточной остановкой на ночь перед броском на высоту 7100 м. Данный маршрут является классическим перед финальным штурмом пика Эверест. Максимально предельный вес рюкзаков, который каждый участник смог донести на себе до Лагеря II стал 15 кг. В виду предельной нагрузки на такой высоте до Лагеря III команда шла уже практически налегке и в целях экономии сил – практически молча. Свое состояние во втором базовом лагере в первую ночь участники охарактеризовали как удовлетворительное для выживания: "Ночь как испытание. Голова болит, сна нет. Но нам чуть легче, потому что в соседней палатке мужику ещё хуже", - так написал Максут Жумаев на своей странице в соцсети.

О сложности подъема поделилась своими впечатлениями и эмоциями Анар в сообщении: "Подниматься было тяжело и только ежечасные приемы энергетических добавок давали силы идти дальше. После предельной высоты Лагеря III, высота второго базового лагеря ощущается как "высота безопасности".

Как отметил в своём сообщении руководитель экспедиции Максут Жумаев, все сложности экспедиции и недомогания для команды восполняются желанием, терпением и дисциплиной участников. Погодные условия по-прежнему остаются сложными: постоянный сильнейший ветер, большая облачность. Состояние маршрута сложное – снега давно нет, практически весь маршрут сильно обледенелый. Технически маршруты выше Лагеря II не до конца укомплектованы. "На сегодня выдано более 520 разрешений на восхождение на Эверест и пик Лхоцзе (8516 м), что говорит о том, что альпинистов идет на вершины много, но одновременно с этим на высоте на сегодняшний день имеются лишь по одной перильной (страховочной) веревке вместо двух, позволяющих осуществлять одновременный подъем и встречный спуск другим альпинистам. В настоящий момент мы обсуждаем дату финального штурма и ждем безопасных технических условий и благоприятной погоды для штурма пика Эверест, находясь на восстановлении в базовом лагере", - сказал руководитель экспедиции "Kazakh Everest Team" Максут Жумаев.