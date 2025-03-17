В 2025 году казахстанцам было выплачено более 153 млрд тенге в виде государственных пособий и выплат на рождение и по уходу за детьми до 1,5 лет. Согласно официальным данным, на данный момент выплаты охватили 211,3 тыс человек, передаёт BaigeNews.kz.

С начала года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 62 тыс человек на общую сумму 11,2 млрд тенге. В феврале 28,3 тыс человек получили 5,1 млрд тенге. Также, в феврале 123 тыс человек получили пособия по уходу за детьми, сумма выплат составила 3,6 млрд тенге.

Размеры пособий были проиндексированы на 6,5% с начала 2025 года. На первого, второго и третьего ребенка размеры пособий составляют 149 416 тенге, на четвертого и более — 247 716 тенге. Пособие по уходу за детьми выплачивается ежемесячно и варьируется от 22 648 до 34 995 тенге в зависимости от количества детей в семье.

Кроме того, работающие граждане получили социальную выплату по беременности и родам, в размере 1 696 669 тенге в среднем за два месяца.