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stopfake.kz Сегодня, 09:34
63
Фото: stopfake.kz

Казахстанцы получают фейковые сообщения об опасных ПЦР-тестах

Пользователи Казнета делятся видеороликом, на котором палочка-тампон для ПЦР-теста под воздействием ультрафиолетового света светится голубоватым светом. Сообщение сопровождается текстом, в котором говорится что она пропитана опасными химикатами и использовать её опасно для здоровья. В StopFake объяснили, почему на самом деле стик светится, передаёт BaigeNews.kz.

На распространяемом видео показана упаковка палочки-тампона, на которой видна информация о производителе. Это китайская компания Jiangsu Changfeng Medical Industry Co.Ltd. На сайте компании размещена информация обо всех наборах для проведения анализов, включающих в себя палочки-тампоны. Среди них есть палочки из флока и специальной пены. Опасных химикатов в составе нет.

"Светятся в ультрафиолете они потому, что имеют белый цвет. Дело в том, что чистый белый цвет получают за счёт специального отбеливания. Большинство средств, которые используют для этих целей, содержат так называемые люминофоры. Это вещества, которые позволяют сделать вещи белоснежными в видимом свете и придают им голубоватое свечение в ультрафиолете. Эти же вещества содержатся в зубной пасте, отбеливающих химикатах для бумаги и прочем. Именно поэтому, если посветить ультрафиолетовым фонариком на собственные зубы, белые простыни, белую бумагу и многие другие предметы белого цвета, они начнут светиться. Это вовсе не доказывает, что все эти предметы пропитаны опасными химикатами или опасны для здоровья", — говорится в сообщении.

О том, что палочки-тампоны безопасны и не содержат в своём составе опасных химикатов, неоднократно писали как официальные ресурсы разных стран, так и фактчекеры.

"Из всего этого следует, что распространяемое видео вводит пользователей в заблуждение. Стик светится в ультрафиолете не потому, что пропитан некими опасными химикатами, а потому что он белого цвета", — подытожили эксперты.

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#фейк #ПЦР-тестирование #коронавирус
Сегодня, 09:34
63
Журналист

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