Казахстанцы получали справки, не проходя медосмотр
Сегодня, 11:24
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Сегодня, 11:24Сегодня, 11:24
146Фото: clinica.bg
Прокуратурой Степногорска выявлены факты подделок справок о прохождении медицинского осмотра, которые в последующем использовались при приеме на работу или получении разрешительных документов, в том числе водительских удостоверений, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство.
"Установлено, что граждане за определенную плату приобретали у гр."Ш" поддельные справки о прохождении медицинского осмотра без фактического обследования медицинских специалистов", - говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении гр."Ш" начато досудебное расследование по ч.2 ст.385 УК.
Факты подделок медицинских справок предотвращены.
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