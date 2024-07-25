Казахстанцы получали справки, не проходя медосмотр

Прокуратурой Степногорска выявлены факты подделок справок о прохождении медицинского осмотра, которые в последующем использовались при приеме на работу или получении разрешительных документов, в том числе водительских удостоверений, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство.

"Установлено, что граждане за определенную плату приобретали у гр."Ш" поддельные справки о прохождении медицинского осмотра без фактического обследования медицинских специалистов", - говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении гр."Ш" начато досудебное расследование по ч.2 ст.385 УК.

Факты подделок медицинских справок предотвращены.