Казахстанцы положительно оценивают 33 года перемен

Три четверти казахстанцев положительно оценивают перемены, произошедшие в семьях за 33 года, передаёт BaigeNews.kz. Такие данные приводит Казахстанский институт стратегических исследований,

В Региональном мониторинге респонденты оценили перемены, произошедшие в семье с 1991 г. по пяти направлениям: жизнь в целом, жизнь в своем городе/селе, семейные отношения, доходы, здоровье.

Примечательно, что лучше всего оцениваются перемены в доходах – 17,2% респондентов отметили что "стало значительно лучше", 54,7% – "лучше".

Пятая часть казахстанцев полагает, что особых изменений в их семьях с 1991 г. не произошло.

Согласно официальным статистическим данным, динамика номинальных и реальных денежных доходов казахстанцев, сложившаяся за последние 23 года, характеризуется тенденцией к росту. Весьма важный момент в том, что в структуре денежных доходов все более значимыми стали социальные выплаты.

К слову, социологический опрос проведен в период с 11 мая по 22 июня 2024 г. по заказу КИСИ. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента.