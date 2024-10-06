Казахстанцы показывают высокую политическую и экономическую зрелость - эксперт

Ректор университета "Туран" Рахман Алшанов прокомментировал ход референдума по строительству АЭС. По его словам, казахстанцы сегодня показывают достаточно высокую политическую и экономическую зрелость, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По данным Центральной комиссии по референдуму, на 16:00 явка превысила половину имеющих право голоса, и это важный показатель, свидетельствующий о достаточно высокой политической, экономической зрелости наших граждан. При принятии решения о референдуме власти надеялись на достаточный уровень зрелости населения, и граждане доверились властям, аргументы которых были гораздо убедительнее оппонентов", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что предварительное изучение общественного мнения показывало наличие противоположных суждений.

"Но целый арсенал аргументов, с привлечением наиболее авторитетных специалистов, обращение к опыту зарубежных стран, внимательный анализ рисков, обсуждение острых углов позволило убедить избирателей, сформировать устойчивый электорат и достичь хороших результатов", - сказал Алшанов.

По словам ректора вуза, благодаря проведению данного референдума организаторы и штабы накопили уникальный опыт работы на конкурентном идеологическом поле и легко смогут выйти на желаемые рубежи.

По данным на 16:00, бюллетени получили 57,68% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования.

Самая высокая явка на референдум зафиксирована в Туркестанский области – 70,73%, Актюбинской области – 68,41%, Восточно-Казахстанской области – 68,33%, Костанайской области – 67,57%. Самая низкая явка - в Алматы - 20,57%.