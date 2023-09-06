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Казахстанцы показали класс на международном турнире по брейкингу

Сегодня, 21:43
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olympics.com Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: olympics.com

В Португалии состоялся престижный международный турнир по брейкингу. В нём приняли участие спортсмены из 80 стран, а победили казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минтуризма и спорта, наши соотечественники были лучшими в трёх дисциплинах. 

В состязаниях foot work в финале "золото" оспаривали казахстанцы Диас Аубакиров и Владимир Кальмиус. В итоге в баттле сильнее был первый.
Аубакирову не было равных и в номинации 7 to smoke. Также казахстанцы одержали победу в командных соревнованиях.

В составе команды выступали - Мынжас Мынжанов, Диас Аубакиров, Адилет Анарбекулы, Даулет Анарбекулы и Владимир Кальмиус.

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