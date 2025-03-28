  • 28 Марта, 01:38
  • BAIGENEWS

Казахстанцы погибли в ДТП в Южной Корее – СМИ

Их личности пока не установлены.

Сегодня, 01:15
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:15
Сегодня, 01:15
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Четыре человека из Казахстана погибли в ДТП в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Korea joong ang daily.

Сообщается, что ДТП произошло 27 марта на скоростной автомагистрали. Mercedes-Benz, в котором находились казахстанцы, врезался в ограждение на дороге, сорвался с обрыва и загорелся.     

Прибывшие пожарные потушили горящее авто за 30 минут. В машине найдены тела четырёх мужчин. Их личности пока не установлены. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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