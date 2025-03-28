Четыре человека из Казахстана погибли в ДТП в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Korea joong ang daily.

Сообщается, что ДТП произошло 27 марта на скоростной автомагистрали. Mercedes-Benz, в котором находились казахстанцы, врезался в ограждение на дороге, сорвался с обрыва и загорелся.

Прибывшие пожарные потушили горящее авто за 30 минут. В машине найдены тела четырёх мужчин. Их личности пока не установлены. Полиция выясняет обстоятельства аварии.