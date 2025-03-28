Казахстанцы погибли в ДТП в Южной Корее – СМИ
Их личности пока не установлены.
Сегодня, 01:15
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Сегодня, 01:15Сегодня, 01:15
61Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Четыре человека из Казахстана погибли в ДТП в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Korea joong ang daily.
Сообщается, что ДТП произошло 27 марта на скоростной автомагистрали. Mercedes-Benz, в котором находились казахстанцы, врезался в ограждение на дороге, сорвался с обрыва и загорелся.
Прибывшие пожарные потушили горящее авто за 30 минут. В машине найдены тела четырёх мужчин. Их личности пока не установлены. Полиция выясняет обстоятельства аварии.