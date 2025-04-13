  • 13 Апреля, 10:22
  • BAIGENEWS

Казахстанцы почувствовали землетрясение на территории Таджикистана

Интенсивность сейсмических толчков составила 3 балла.

Сегодня, 09:56
АВТОР
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AFP 2024 / Kazuhiro Nogi Сегодня, 09:56
Сегодня, 09:56
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Фото: AFP 2024 / Kazuhiro Nogi

Землетрясение в Таджикистане ощущалось в южных регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Подземные толчки загегистрированы 13 апреля в 09:23 по времени Астаны.  По данным ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, это землетрясение, произошедшее на территории Таджикистана. 

Эпицентр подземных толчков находился в 673 км к юго-западу от Алматы. По расчетам специалистов, колебания земной поверхности ощущались в ряде населенных пунктов юга Казахстана.

Интенсивность сейсмических толчков составила 3 балла в следующих населенных пунктах: Шымкент, Жетысай, Сарыагаш, Шардара, Арыс, Тараз, а также в ряде сел — Мырзакент, Абай, Казыгурт, Сайрам, Манкент, Аксукент, Темирлановка, Турар Рыскулов, Бауыржан Момышулы, Сарыкемер, Аса и Ленгер.

В населённых пунктах Кулан, Мерке, Каратау, Шаян, Шаульдер, Туркестан, Жанатас, Кентау, Кордай, Шу, Толе Би, Мойынкум, Шолаккорган, Шорнак и Жанакорган интенсивность подземных толчков достигала 2 баллов.

По информации МЧС, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Ситуация находится под контролем спасательных служб.

Спасатели также напомнили казахстанцам о первых шагах, которые следует предпринять при землетрясении:

  • Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • Отойдите от мебели, окна, люстры;
  • Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
  • Отключите воду, газ электричество;
  • Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • Держитесь подальше  от электролиний, зданий, деревьев;
  • Будьте готовы к повторным толчкам;
  • Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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