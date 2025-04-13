Казахстанцы почувствовали землетрясение на территории Таджикистана
Интенсивность сейсмических толчков составила 3 балла.
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Землетрясение в Таджикистане ощущалось в южных регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Подземные толчки загегистрированы 13 апреля в 09:23 по времени Астаны. По данным ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, это землетрясение, произошедшее на территории Таджикистана.
Эпицентр подземных толчков находился в 673 км к юго-западу от Алматы. По расчетам специалистов, колебания земной поверхности ощущались в ряде населенных пунктов юга Казахстана.
Интенсивность сейсмических толчков составила 3 балла в следующих населенных пунктах: Шымкент, Жетысай, Сарыагаш, Шардара, Арыс, Тараз, а также в ряде сел — Мырзакент, Абай, Казыгурт, Сайрам, Манкент, Аксукент, Темирлановка, Турар Рыскулов, Бауыржан Момышулы, Сарыкемер, Аса и Ленгер.
В населённых пунктах Кулан, Мерке, Каратау, Шаян, Шаульдер, Туркестан, Жанатас, Кентау, Кордай, Шу, Толе Би, Мойынкум, Шолаккорган, Шорнак и Жанакорган интенсивность подземных толчков достигала 2 баллов.
По информации МЧС, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Ситуация находится под контролем спасательных служб.
Спасатели также напомнили казахстанцам о первых шагах, которые следует предпринять при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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