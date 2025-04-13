Землетрясение в Таджикистане ощущалось в южных регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.



Подземные толчки загегистрированы 13 апреля в 09:23 по времени Астаны. По данным ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, это землетрясение, произошедшее на территории Таджикистана.

Эпицентр подземных толчков находился в 673 км к юго-западу от Алматы. По расчетам специалистов, колебания земной поверхности ощущались в ряде населенных пунктов юга Казахстана.

Интенсивность сейсмических толчков составила 3 балла в следующих населенных пунктах: Шымкент, Жетысай, Сарыагаш, Шардара, Арыс, Тараз, а также в ряде сел — Мырзакент, Абай, Казыгурт, Сайрам, Манкент, Аксукент, Темирлановка, Турар Рыскулов, Бауыржан Момышулы, Сарыкемер, Аса и Ленгер.

В населённых пунктах Кулан, Мерке, Каратау, Шаян, Шаульдер, Туркестан, Жанатас, Кентау, Кордай, Шу, Толе Би, Мойынкум, Шолаккорган, Шорнак и Жанакорган интенсивность подземных толчков достигала 2 баллов.

По информации МЧС, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Ситуация находится под контролем спасательных служб.

Спасатели также напомнили казахстанцам о первых шагах, которые следует предпринять при землетрясении: