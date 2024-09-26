Казахстанцы побили рекорд по поездкам в Турцию

Казахстанцы установили рекорд по количеству поездок в Турцию летом. Не остановили путешественников даже растущие цены на туры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Первого кредитного бюро.

По итогам июня путёвки в годовом выражении подорожали на 28,5%, июля – на 35,5%, августа – на 39,3%.