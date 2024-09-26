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Казахстанцы побили рекорд по поездкам в Турцию

Сегодня, 22:54
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:54
Сегодня, 22:54
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Фото: pxhere.com

Казахстанцы установили рекорд по количеству поездок в Турцию летом. Не остановили путешественников даже растущие цены на туры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Первого кредитного бюро.

По итогам июня путёвки в годовом выражении подорожали на 28,5%, июля – на 35,5%, августа – на 39,3%.

"На днях Министерство культуры и туризма Турции опубликовало свежую статистику по прибывающим в страну иностранцам. Из неё следует, что за июнь-август граждане РК въехали в Турцию 440,4 тысячи раз. Нынешний результат оказался не только на 7% выше прошлогоднего, но и самым высоким для летних месяцев как минимум с 2014 года. В допандемийном 2019-м, например, немногим больше получалось за круглый год", - говорится в сообщении. 

 

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