Казахстанцы стали больше путешествовать. На Хайнань, например, совершили поездок на 1000 процентов больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные DataHub_FCBK.

В январе-октябре 2024 года казахстанцы посетили Мальдивы 22,3 тысячи раз, что на 42% больше, чем было в те же месяцы 2023-го. Нынешнее значение – максимум за весь период доступной статистики с 2009 года. В общем рейтинге посетителей по странам граждане нашей страны оказались на 18-м месте с долей в 1,3%.

В Таиланд в январе-октябре 2024 года казахстанцы въехали 144,3 тысячи раз. Это на 17% больше, чем в те же месяцы годом ранее, а ещё – рекорд по крайней мере за 15 лет.

В Грузию жители Казахстана в январе-сентябре въехали 146,9 тысячи раз, что на 13% больше, чем годом ранее, и тоже – рекорд, как минимум с 2011-го.

В отелях китайского острова Хайнань казахстанцы в январе-октябре 2024 останавливались почти 35 тысяч раз – это на 1049% больше, чем в те же месяцы годом ранее.

По Шри-Ланке доступны сведения за январь-ноябрь: 9,5 тысячи въездов, в 3,5 раза больше, чем годом ранее, и рекорд по крайней мере с 2018-го.