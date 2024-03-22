В прошлом году казахстанцы побили 13-летний рекорд по потреблению конины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на первое кредитное бюро.

В последнем квартале 2023 года среднедушевое потребление конины в Казахстане составило 1,97 кг, что представляет собой максимум за весь период доступной статистики в любой из кварталов с начала 2011 года.

"Для потребления конины характерна притом ярко выраженная сезонность, так что сравним динамику за аналогичные периоды. К IV кв. 2022-го показатель вырос на 5%, а, например, к октябрю-декабрю десятилетней давности прибавил сразу 81%. Все последние годы потребление конины демонстрирует довольно уверенную тенденцию к увеличению. В прошлом квартале из всех отраженных в статистике видов мяса конина уступала только говядине, правда, с большим отставанием, — говорится в сообщении.

Отмечается, что говядины казахстанцы съели в среднем по 6,61 кг, что на 7% больше, чем годом ранее, и лишь чуть меньше, чем рекордные 6,68 кг в четвертом 2015-го