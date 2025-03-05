Казахстанцы отправили через системы международных денежных переводов за рубеж 789 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Нацбанка, совокупный объем переводов денег за 2024 год составил 1,05 трлн тенге. Это на 21% ниже показателя 2023 года.

97% всех операций без открытия счета, приходится на трансграничные переводы между Казахстаном и другими странами.

Объем отправленных за рубеж переводов денег составил 788,9 млрд тенге или 77% совокупного объема трансграничных переводов. Средняя сумма одного перевода из Казахстана за рубеж составила 373,6 тысяч тенге.

Основными странами-получателями данных переводов являются: Узбекистан (29,7%), Россия (29,4%), Турция (19,8%), Грузия (6,8%) и Кыргызстан (3,7%). Порядка 83% данных переводов осуществлялась посредством системы "Золотая Корона".

Объем полученных из-за рубежа переводов денег составил 236,8 млрд тенге или 23% совокупного объема трансграничных переводов. Средняя сумма одного перевода в Казахстан из-за рубежа составила 300,6 тысяч тенге.

Основными странами-отправителями данных переводов являются: Россия (26,1%), США (13,7%), Южная Корея (10,3%), Узбекистан (10,0%) и Турция (8,6%). Существенная доля операций в 81% приходится на платежные системы "Золотая Корона" и "Вестерн Юнион".