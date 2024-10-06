Казахстанцы относятся к референдуму как к празднику - наблюдатель из Грузии

Член Центризбиркома Грузии Ираклий Хорбаладзе поделился своими наблюдениями о ходе референдума по строительству АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По наблюдениям Ираклия Хорбаладзе, голосование проходит очень активно.

"Люди приходят. Очень много молодёжи. Видно, что у них есть интерес к мероприятию. Всё проходит в очень спокойном режиме. Комиссия очень хорошо подготовилась. Есть места для лиц с инвалидностью. Обеспечен доступ для наблюдателей и СМИ. В каждом участке, куда мы заходили, присутствовали и те, и другие. Всё проходит по высшему стандарту", - отметил он.

Хорбаладзе сообщил, что побывал на 4-5 участках референдума. В планах до 20:00 посетить как можно больше участков. По его словам, несмотря на то, что участки расположены в разных учреждениях: одни в школах, другие - в объектах культуры, все они соответствуют стандартам хорошей избирательной практики.

Международный наблюдатель рассказал, чем отличается голосование в Казахстане от голосования в других странах.

"Я был в 60 странах наблюдателем. Везде народ по-разному относится к политическому мероприятию. Где-то люди очень энергичные, где-то слишком спокойные, где-то люди относятся к этому как к празднику, а где-то как к работе, долгу. По моему наблюдению, ваш народ относится к этому как к празднику. Приходят на участки с детьми, всей семьёй, в красивых нарядах, с хорошим настроением. Нам, наблюдателям, на это очень приятно смотреть. Это не вызывает напряжения. Наоборот, появляется чувство праздника, лёгкости", - сказал международный наблюдатель.

В целом, по словам Ираклия Хорбаладзе, в Казахстане эффективно проходят политические процессы. Было много сделано для проведения референдума: много реформ принято парламентом, правительством, ЦИК страны.

По данным на 16:00, бюллетени получили 57,68% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования.

Самая высокая явка на референдум зафиксирована в Туркестанский области – 70,73%, Актюбинской области – 68,41%, Восточно-Казахстанской области – 68,33%, Костанайской области – 67,57%. Самая низкая явка - в Алматы - 20,57%.