Казахстанцы отмечают День влюблённых — Козы Корпеша и Баян-Сулу

Фото: kaztube.kz

15 апреля в Казахстане отмечают свой День влюблённых — Козы Корпеша и Баян-Сулу, передаёт BaigeNews.kz.

Праздник в стране отмечают с 2011 года, дату выбрали не случайно: в честь героев красивой казахской легенды — Козы Корпеша и Баян-Сулу.

Старинная легенда о трагической любви Козы Корпеша и Баян Сулу рассказывает о том, как друзья детства Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей, которых ещё до появления на свет обручили.

Не дождавшись рождения сына, Сарыбай умирает во время охоты. Подрастающие Козы и Баян, еще не видевшие друг друга, полюбили друг друга.

Проходит время и Карабай обещает отдать свою дочь за местного палуана Кодара, спасшего однажды его отары от джута. Кодар убиват соперника. Опечаленная Баян, чтобы отомстить убийце любимого, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, если тот выроет для неё колодец с ключевой водой.

Кодар принимается за работу, углубляясь, он держится за волосы Баян. Девушка неожиданно отрезает свои косы: Кодар проваливается в бездну и погибает. На могиле возлюбленного героиня легенды убивает себя кинжалом.

Как показывает статистика, из года в год в Казахстане растёт число пар, предпочитающих отмечать День влюбленных 15 апреля. Именно в этот день молодые пары спешат зарегистрировать свой брак.

В торговых центрах разных городов страны устанавливают фотозоны, устраивают конкурсы молодых пар, а в школах проходят тематические классные часы и конкурсы. Также в этот день в разных регионах выбирают самую красивую пару.

Напомним, в преддверии праздника в Бюро национальной статистики озвучили цифры по бракам за 2022 год.