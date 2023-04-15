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Казахстанцы отмечают День влюблённых — Козы Корпеша и Баян-Сулу
15 апреля в Казахстане отмечают свой День влюблённых — Козы Корпеша и Баян-Сулу, передаёт BaigeNews.kz.
Праздник в стране отмечают с 2011 года, дату выбрали не случайно: в честь героев красивой казахской легенды — Козы Корпеша и Баян-Сулу.
Старинная легенда о трагической любви Козы Корпеша и Баян Сулу рассказывает о том, как друзья детства Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей, которых ещё до появления на свет обручили.
Не дождавшись рождения сына, Сарыбай умирает во время охоты. Подрастающие Козы и Баян, еще не видевшие друг друга, полюбили друг друга.
Проходит время и Карабай обещает отдать свою дочь за местного палуана Кодара, спасшего однажды его отары от джута. Кодар убиват соперника. Опечаленная Баян, чтобы отомстить убийце любимого, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, если тот выроет для неё колодец с ключевой водой.
Кодар принимается за работу, углубляясь, он держится за волосы Баян. Девушка неожиданно отрезает свои косы: Кодар проваливается в бездну и погибает. На могиле возлюбленного героиня легенды убивает себя кинжалом.
Как показывает статистика, из года в год в Казахстане растёт число пар, предпочитающих отмечать День влюбленных 15 апреля. Именно в этот день молодые пары спешат зарегистрировать свой брак.
В торговых центрах разных городов страны устанавливают фотозоны, устраивают конкурсы молодых пар, а в школах проходят тематические классные часы и конкурсы. Также в этот день в разных регионах выбирают самую красивую пару.
Напомним, в преддверии праздника в Бюро национальной статистики озвучили цифры по бракам за 2022 год.
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