Казахстанцы отмечают День спорта

В Казахстане ежегодно, каждое третье воскресенье августа, отмечается День спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, в стране функционируют 4 Центра олимпийской подготовки (3 — по летним олимпийским видам спорта, 1 — по зимним олимпийским видам спорта) и 19 Центров подготовки олимпийского резерва.

"Сегодня спортом занимается более 8 млн человек, что составляет 40,4% от общей численности населения. Из них более 3 млн человек занимаются спортом в сельской местности. Около 300 тысяч детей и подростков занимаются спортом в более чем 780 детско-юношеских физкультурных клубах. Ежегодно в республике проводится более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, включая 500 тысяч человек в сельской местности. В последние годы набирают популярность бег, марафоны, велопробеги и веломарафоны, спортивные фестивали, семейные соревнования и массовые катания", — отметили в ведомстве.

За первое полугодие 2024 года национальная сборная команда Казахстана приняла участие в 365 республиканских и 419 международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан. По итогам первого полугодия 2024 года в официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах было завоевано 482 медали, из них 179 — золотых, 146 — серебряных и 157 — бронзовых.

Напомним, недавно завершились 33-е летние Олимпийские игры в Париже. По итогам выступления сборная команда Казахстана завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Около 620 тысяч человек систематически занимаются национальными видами спорта. Сегодня в республике работают 14 спортивных клубов и 13 спортивных школ по национальным видам спорта. Ежегодно в стране по национальным видам спорта проводится более 1000 соревнований различного уровня.

Также в министерстве отмечают, что в прошлом году количество людей с особыми потребностями, занимающихся спортом и физической культурой, составило 56 822 человека.

"Через 10 дней состоятся XVII летние Паралимпийские игры в Париже. В копилке национальной сборной Казахстана рекордное количество квот за всю историю участия в играх — 33 лицензии (44 спортсмена) по 9 видам спорта (параплавание, парапауэрлифтинг, паралёгкая атлетика, параканоэ, паратаеквондо, волейбол сидя — мужчины, парапулевая стрельба, паранастольный теннис, парадзюдо). Необходимо отметить, что по каноэ среди женщин, настольному теннису и волейболу сидя лицензии были завоеваны впервые", — говорится в сообщении.

Также напомним, что с 8 по 13 сентября в Астане пройдет крупное спортивное и туристское событие — 5-е Всемирные игры кочевников. Ожидается более 2500 участников и официальных лиц из 89 стран. Будут разыграны 97 комплектов медалей по 21 национальному виду спорта.