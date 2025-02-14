В 2024 году доля безналичных операций в общем объеме совершенных населением платежных транзакций составила 87%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк РК.

Положительная тенденция в росте безналичных операций населения сохраняется. По итогам 2024 года, рост количества безналичных операций составил 13,4% (общее количество – 12,8 млрд операций), объема - 17% (общий объем – 166,1 трлн тенге). Так, в 2024 году в среднем населением ежедневно проводилось 35,1 млн безналичных операций на сумму 453,6 млрд тенге.

Из всех совершенных населением транзакций в 2024 году, 98% от количества и 87% от объема - безналичные операции, что предполагает высокое доверие населения к финансовым технологиям с учетом удобства и скорости проведения транзакций безналичным способом.

Основная доля безналичных транзакций в 2024 году была проведена посредством онлайн сервисов банков (90% от объема безналичных транзакций).

При этом, количество пользователей онлайн-сервисов банков увеличилось на 13% (до 25,9 млн). За год объем онлайн-транзакций на одного пользователя интернет и мобильного банкинга в среднем вырос на 7% (до 6,1 млн тенге).