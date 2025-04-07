Казахстанцы отдохнут 12 дней в мае: когда будут длинные выходные?
Как казахстанцы будут отдыхать в мае: три праздника и длинные выходные.
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Май 2025 года порадует казахстанцев щедрым количеством выходных — целых 12 дней. Все благодаря трем важнейшим государственным праздникам, которые выпадают на середину рабочей недели. Это создаёт прекрасную возможность для продолжительных выходных и краткосрочных отпусков, передаёт BaigeNews.kz.
Вот праздничные даты, которые казахстанцы смогут отметить:
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1 мая (четверг) — Праздник единства народа Казахстана;
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7 мая (среда) — День защитника Отечества;
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9 мая (пятница) — День Победы.
Так как праздники приходятся на разные дни недели, существует вероятность, что Министерство труда и социальной защиты населения рассмотрит возможность переноса рабочих дней, чтобы сделать отдых более удобным и эффективным. Однако на момент публикации официальных заявлений о переносах не поступало.
Как будут отдыхать казахстанцы:
При пятидневной рабочей неделе:
Отдых: 1 мая, 3-4 мая, 7 мая, 9-11 мая
Рабочие дни: 2 мая, 5-6 мая, 8 мая
При шестидневной рабочей неделе:
Отдых: 1 мая, 4 мая, 7 мая, 9 мая, 11 мая
Рабочие дни: 2-3 мая, 5-6 мая, 8 мая, 10 мая
Таким образом, в мае будут несколько коротких рабочих недель, что даёт отличную возможность для семейных поездок, отдыха на природе или небольших путешествий. Этот месяц станет идеальным временем для того, чтобы перезарядиться и отдохнуть от повседневных забот, наслаждаясь тёплым майским солнцем и долгожданными выходными.