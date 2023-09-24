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Казахстанцы остановились в шаге от медалей Азиады по академической гребле

Сегодня, 11:33
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olympic.kz Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
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Фото: olympic.kz

На Азиатских играх в Ханчжоу состоялись два финала в академической гребле с участием казахстанских спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В женской "двойке" Мария Чернец и Светлана Германович показали четвертый результат. 

Точно также выступила и мужская "двойка". Ярослав Мельников и Тимур Фомичев остановились в шаге от награды.

Напомним, 23 ссентября в китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония открытия XIX Летних Азиатских игр. 

Казахстан представят 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 — неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на Парижскую Олимпиаду по 8-ми видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.
 
А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.

Олимпийскую лицензию в современном пятиборье на Азиаде завоевала Елена Потапенко, занявшая пятое место. 

Ранее корреспондент BaigeNews.kz  рассказал о том, чего не увидели те, кто смотрит Азиаду по телевизору.

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