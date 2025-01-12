Мужская сборная Казахстана по хоккею уверенно стартовала на XXXII Всемирной зимней универсиаде в Турине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

В первом матче казахстанцы одержали победу над командой Швеции со счётом 9:2.

Следующая игра состоится 14 января, где казахстанцы встретятся с командой Южной Кореи. С расписанием игр казахстанских хоккеистов можно ознакомится по данной ссылке.

В крупнейших студенческих соревнованиях, которые пройдут с 13 по 23 января в итальянском городе Турин, примут участие спортсмены из 57 стран мира. Будет разыграно 96 комплектов наград по 11 видам спорта.

Казахстан представят 103 атлета. Они выступят биатлоне, шорт-треке, лыжных гонках, фигурном катании, зимнем спортивном ориентировании, фристайле, горнолыжном спорте, мужском и женском хоккее, а также пара лыжных гонках.

Трансировать игры будет телеканал Qazsport. Торжественное открытие Универсиады состоится 13 января. Церемония будет доступна в прямом эфире на телеканале Qazsport в 23:30.