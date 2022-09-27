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Polisia.kz Сегодня, 10:51
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Фото: Polisia.kz

Казахстанцы обязаны регистрировать иностранцев – МВД

Миграционная служба МВД напоминает, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять о прибытии иностранца, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Миграционная служба МВД обратилась к владельцам гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственники квартир и других жилых помещений с призывом строго соблюдать требования миграционного законодательства.

Они напомнили, что физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел в течение трёх рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина. Иначе физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье 518 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 месячных расчетных показателей, а при повторном нарушении – до 100 месячных расчетных показателей, что эквивалентно 306 тысячам тенге.

Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение – штраф в размере 30 месячных расчетных показателей или 91 890 тенге.

Уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами.

Первый. Физические и юридические лица могут информировать о прибытии иммигранта напрямую через электронный визово-миграционный портал по адресу vmp.gov.kz или через egov.kz. Для этого казахстанской стороне достаточно иметь электронную цифровую подпись и паспортные данные иммигранта.

Второй способ. Уведомления о прибытии иностранца принимающие с казахстанской стороны физические и юридические лица могут подать непосредственно в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району.

Третий, самый легкий способ, – скачать в App Store или Play Market приложение E-Qonaq. Здесь уведомление подается буквально в два шага. И есть возможность загрузки паспортных данных иностранца путем сканирования его паспорта через камеру смартфона. Авторизация и заполнение уведомления интуитивно понятны. Занимают минуту времени.

"Ещё раз обращаем внимание, что физические и юридические лица обязаны соблюдать требования Закона. Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Республики Казахстан”, – отметил и.о. председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.

Видео: МВД РК
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Журналист
Сегодня, 10:51
232
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