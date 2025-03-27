  • 27 Марта, 12:14
  • BAIGENEWS

Казахстанцы ностальгируют по старым тенге

Юзеры написали свои эмоции о старых банкнотах в комментариях.

Сегодня, 11:43
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Кадр видео Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: Кадр видео

В социальных сетях набирает популярность видео с банкнотами старого образца, которые давно вышли из обихода. Пользователи делятся своими воспоминаниями и обсуждают, какие купюры были самыми красивыми, передаёт BaigeNews.kz.

"А вы помните эти купюры? Какую банкноту считаете самой красивой и лучшей за нашу историю?" — спросил автор публикации.

На видео показаны деньги от бумажного тиына до купюр номиналом 20 000 тенге. В комментариях казахстанцы с ностальгией вспоминают первые тенге:

  • "Эти деньги были самые красивые! Вернуть бы, многие бы не забывали историю";
  • "Я даже запах помню первых тенге...";
  • "Аж сердце защемило, начиная с 1 тенге";
  • "Какие раньше красивые купюры были, на каждой своя история".

Многие пользователи отмечают, что старые банкноты выглядели более эстетично и солидно по сравнению с современным дизайном.

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