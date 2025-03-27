Казахстанцы ностальгируют по старым тенге
Юзеры написали свои эмоции о старых банкнотах в комментариях.
Сегодня, 11:43
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Сегодня, 11:43Сегодня, 11:43
100Фото: Кадр видео
В социальных сетях набирает популярность видео с банкнотами старого образца, которые давно вышли из обихода. Пользователи делятся своими воспоминаниями и обсуждают, какие купюры были самыми красивыми, передаёт BaigeNews.kz.
"А вы помните эти купюры? Какую банкноту считаете самой красивой и лучшей за нашу историю?" — спросил автор публикации.
На видео показаны деньги от бумажного тиына до купюр номиналом 20 000 тенге. В комментариях казахстанцы с ностальгией вспоминают первые тенге:
- "Эти деньги были самые красивые! Вернуть бы, многие бы не забывали историю";
- "Я даже запах помню первых тенге...";
- "Аж сердце защемило, начиная с 1 тенге";
- "Какие раньше красивые купюры были, на каждой своя история".
Многие пользователи отмечают, что старые банкноты выглядели более эстетично и солидно по сравнению с современным дизайном.