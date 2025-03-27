В социальных сетях набирает популярность видео с банкнотами старого образца, которые давно вышли из обихода. Пользователи делятся своими воспоминаниями и обсуждают, какие купюры были самыми красивыми, передаёт BaigeNews.kz.

"А вы помните эти купюры? Какую банкноту считаете самой красивой и лучшей за нашу историю?" — спросил автор публикации.

На видео показаны деньги от бумажного тиына до купюр номиналом 20 000 тенге. В комментариях казахстанцы с ностальгией вспоминают первые тенге:

"Эти деньги были самые красивые! Вернуть бы, многие бы не забывали историю";

"Я даже запах помню первых тенге...";

"Аж сердце защемило, начиная с 1 тенге";

"Какие раньше красивые купюры были, на каждой своя история".

Многие пользователи отмечают, что старые банкноты выглядели более эстетично и солидно по сравнению с современным дизайном.