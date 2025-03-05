Депутаты Общенациональной социал-демократической партии направили запрос Министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову с просьбой предоставить информацию о состоянии системы гражданской обороны Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Слуги народа отметили, что одной из составляющих частей нацбезопасности страны является система гражданской обороны, которая обеспечивается поддержанием в готовности к защите населения и территории страны при угрозе или возникновении природных явлений или вооруженных конфликтов. Однако паводки прошлого года и весеннее землетрясение в Алматы показали большую уязвимость нашей страны в этом вопросе.

"Как известно, гражданская защита держится на трех китах: эвакуации, укрытии в защитных сооружениях и обеспечении средствами индивидуальной защиты. В этой связи, просим пояснить, как казахстанцы будут обеспечены ими в случае ЧС, закупаются ли они в полном объеме во всех регионах?" - говорится в запросе.

Депутаты провели опрос и пришли к выводу, что казахстанцы не знают, как они будут оповещены в случае экстремальных ситуаций.

"Никто не слышал звуки сирен. А ведь по статистике, три четверти территории города Астаны не охвачены системами сиренно-речевых устройств в случае ЧС. В том числе новые застроенные территории, включая левый берег, коттеджные городки и микрорайоны", - отметили они.

В связи с этим депутаты просят предоставить информацию о проценте готовности сиренно-речевых устройств в разрезе всех регионов, а также какие меры и в какой срок будут предприняты для устранения имеющихся технических проблем.

Также народные избранники задались следующими вопросами:

каково количество простейших укрытий и сооружений для "наибольшей работающей смены"?

в каком техническом состоянии они находятся, и в каких регионах этот вопрос вызывает наибольшее нарекание министерства?

какое число защитных сооружений сегодня находится в частной собственности, и как часто проводятся проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере гражданской обороны?

есть ли среди них бесхозные защитные сооружения и каково их число? Сколько защитных сооружений были списаны с баланса частных предприятий с момента обретения Казахстаном независимости?

По данным 2022 года из более 4,5 тыс защитных сооружений 40% находятся на балансе местных исполнительных органов, которые в масштабах всей страны ежегодно тратят на их содержание около 150 млн тенге. В связи с этим возник вопрос, насколько эффективно расходуются эти средства, и всегда ли по назначению?

"Нам известно, что адреса самих пунктов вы не раскрываете, ссылаясь на государственные секреты, но сводную информацию по регионам, наверное, можете отразить. В противном случае, возникает впечатление, что под государственной тайной скрывается обычная халатность лиц, которые десятилетиями не работают над решением данных вопросов. Многие системы остались еще со времен Союза, морально и физически устарели. Кроме того, никто не знает, где можно укрыться от поражающих факторов применения современных средств поражения. Многие защитные сооружения нам достались в наследство от СССР, часть из них уже не существует. А попытки приспособить паркинги, подвалы и другие помещения сырые и требуют тщательной и детальной проработки. Данные представителей МЧС противоречивы, а потому приходится делать вывод, что даже в центральном государственном органе нет понимания в этом вопросе", - резюмировали депутаты.

В заключение они обратили внимание на то, что в одном интервью глава комитета гражданской обороны говорит казахстанцам, что в случае ЧС нужно прятаться в сборных эвакуационных пунктах. Чаще всего это всем знакомые избирательные участки, так как пункты располагаются в близлежащих школах или административных зданиях.

Однако в социальных сетях звучали рекомендации от того же комитета укрывать население в паркингах жилых домов.