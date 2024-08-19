Казахстанцы не смогут принять участие в Азиатских играх по боевым искусствам

Олимпийский совет Азии (ОСА) объявил об отмене 6-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам (AIMAG), которые должны были пройти в Бангкоке и Чонбури (Таиланд) с 21 по 30 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Ранее даты Игр переносились несколько раз из-за пандемии COVID-19, а затем смены правительства в Таиланде.

Решение об отмене Азиатских игр в Бангкоке принято в связи с тем, что организационный комитет AIMAG не смог выполнить ряд условий, необходимых для проведения соревнований.

Таким образом, следующие Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в 2026 году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).