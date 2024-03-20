Казахстанцы не смогут получить банковский заём без согласия супруга

Сегодня депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков и направили его в Сенат. Банкам, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запрещается предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга или супруги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Основными целями законопроекта является снижение рисков закредитованности граждан и принятие мер по урегулированию их проблемной задолженности, а также защита прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщил мажилисмен Берик Бейсенгалиев, в ходе работы над законопроектом депутаты внесли ряд поправок, направленных на:

- определение предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам совместным нормативным правовым актом Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национального Банка РК;

- введение моратория до 2026 года на уступку прав (требований) по договорам банковского займа и микрокредита физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, коллекторскому агентству.

По истечении моратория для банков второго уровня и микрофинансовых организаций будут введены ограничения на продажу коллекторским агентствам кредитов физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в течение 24 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности при условии проведения в отношении такого заемщика процедур по урегулированию задолженности, обеспечивающих взаимоприемлемые для сторон условия, при которых заемщик может погашать задолженность по займу;

- исключение особого режима регулирования выдачи краткосрочных микрокредитов, предусмотренных пунктом 3-1 статьи 4 Закона РК "О микрофинансовой деятельности";

- закрепление за банковским омбудсменом полномочий по рассмотрению споров только по банковским займам и введения института микрофинансового омбудсмена с наделением его компетенцией по рассмотрению споров по микрокредитам физических лиц;

- включение в перечень лиц, в отношении которых не допускается выселение из единственного жилья в отопительный сезон, семей, в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй групп;

- запрет на предоставление банковских займов и микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента;

- автоматизацию процесса предоставления военнослужащим отсрочки платежей по банковскому займу или микрокредиту на весь срок прохождения срочной воинской службы;

- исключение условия о покрытии ипотекой обязательства по ипотечному жилищному займу на дату обращения на него взыскания в судебном порядке для списания бланковых остатков, при этом списание таких остатков будет производить в случае отсутствия у должника – физического лица иного имущества или доходов, на которые может быть обращено взыскание, на дату продажи в судебном порядке заложенного имущества;

- не распространение запрета на получение потребительского кредита при наличии просроченной задолженности более 90 дней, в случаях использования кредитного лимита по платежной карте, в размере, не превышающем более семидесяти пяти месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

- ограничение прав банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) по истребованию досрочного погашения банковского займа и микрокредита в период рассмотрения заявления заемщика - физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа и микрокредита;

- введение запрета микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам взаимодействовать с аффилированными частными судебными исполнителями и нотариусами;

- введение обязанности для банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций при распространении и (или) размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по банковскому займу или вкладу, указывать ставку вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении;

- синдицированное финансирование, в части возможности использования международного стандарта для договора синдицированного займа, более 2/3 участников которого является нерезидентами, смягчения условия приобретения финансовой организацией-нерезидентом акций банка у национального управляющего холдинга;

- упрощение процедур банкротства физических лиц, включая расширение перечня кредиторов в процедурах банкротства физических лиц, в том числе находящихся на стадии ликвидации и не имеющих лицензии (разрешения) уполномоченного органа на предоставление финансовых услуг;

- цифровизацию процедуры исполнительного производства по взысканию с физического лица административных штрафов и налоговой задолженности до двадцати месячных расчетных показателей без участия частного судебного исполнителя;

- учёт стажа работы политических государственных служащих, ответственных за обеспечение государственной политики в сферах экономики и финансов, и стажа в дочерней организации национального управляющего холдинга, осуществляющей развитие рынка прямых инвестиций для занятия руководящей должности в банке.

Кроме того, предлагается изменить заголовок законопроекта на "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства".

"По законопроекту проведены презентация, 19 заседаний рабочей группы и расширенные заседания Комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных государственных органов и общественных организаций. Всеми постоянными Комитетами Мажилиса Парламента представлены положительные заключения. С учетом вышеизложенного, Комитет по финансам и бюджету предлагает внести законопроект на рассмотрение пленарного заседания Мажилиса Парламента РК с рекомендацией его принять и направить в Сенат Парламента РК", - сказал Берик Бейсенгалиев.

Напомним, 6 марта депутаты Мажилиса в первом чтении приняли законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков.

В законопроекте вводится запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просроченной задолженности свыше 90 дней, а также на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки на действующие потребительские кредиты.

Для защиты прав заемщиков по урегулированию просроченной задолженности вводится ограничение на переуступку прав требований физических лиц коллекторским агентствам до 24 месяцев с момента возникновения просрочки и с обязательным проведением не менее одной процедуры урегулирования задолженности.

При этом, в целях защиты прав заемщиков, по которым займы ранее переданы в коллекторские агентства, вводится прямая обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц.

Для регулирования и недопущения роста задолженности вводится понятие потребительского кредита и установление его предельного значения на уровне нормативного правового акта уполномоченного органа.

Для усиления защиты прав граждан по урегулированию проблемных кредитов расширяются полномочия по разрешению споров заемщиков – физических лиц по всем договорам банковского займа и микрокредитования, в том числе уступленным коллекторам.

Наряду с этим вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.

Кроме того, законопроектом увеличивается сумма денег, сохраняемая на банковском счёте заёмщика, в процессе взыскания задолженности по кредитам, с одного до двукратного размера прожиточного минимума.

Также законопроектом предусмотрено сокращение сроков проведения процедуры урегулирования и взыскания задолженности с 18 до 12 месяцев.