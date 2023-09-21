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Казахстанцы не смогут подавать петиции об отставке министров и акимов

Сегодня, 11:55
АВТОР
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greenbelarus.info Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55
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Фото: greenbelarus.info

Вице-министр культуры  и информации Данияр Кадиров в кулуарах Сената рассказал, почему  казахстанцы не смогут подавать петиции об отставке министров и акимов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Данияр Кадиров отметил, что предоставление или снятие с должности входит в ведение президента Казахстана, двух палат парламента и правительства. 

"Не смогут. Почему? Потому что есть конституционный закон, есть конституционные права президента, правительства и двух палат парламента, а в других случаях можно подавать, а именно те должности, назначение на которые входит введение президента, двух палат  парламента и правительства, петиция подаваться не может, согласно закона "О выборах и закона "О референдуме". В законе это чётко прописано, нет?", - пояснил вице-министр.

Отметим, что сегодня на пленарном заседании сенаторы одобрили в двух чтениях Закон  "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования    административных процедур".

Документом помимо внесения изменения в отраслевой законодательство, касающегося общественного контроля, также включаются поправки по регламентации института петиций. 

"В законе дается понятие "петиция". Второе – Административным процедурно-процессуальным кодексом утверждается порядок подачи и рассмотрения петиции. Петиция должна быть подана гражданами РК через специальный интернет-портал. При этом уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной", - сообщил депутат сената Руслан Рустемов. 

Он же сообщил, что по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности , петиции не могут подаваться.

По его словам, перечень "запрещённых" тем сформирован на основе Конституционного и уголовного права, закона "О референдуме".

Для обязательного рассмотрения петиции законом определяются пороговые значения голосов, которые её поддерживают:

  • районный уровень по вопросам, относящимся к компетенции акиатов - при населении 50 тыс человек, должен иметь в поддержку 2,5 тысячи голосов, для остальных - не менее 5% населения от численности населения;
  • районный уровень по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов,  при численности населения более 50 тысяч – должно иметь в поддержку пяти тысяч голосов, для остальных - не менее 10% населения;
  • областной уровень по вопросам компетенции акиматов должен иметь в поддержку голоса 1% населения соответствующей административно-территориальной единицы;
  • областной уровень по вопросам, отнесенным к компетенции маслихатов - не менее 2% населения соответствующей административно-территориальной единицы;
  • республиканский уровень по вопросам, относящимся к компетенции правительства - не менее 50 тысяч голосов.

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