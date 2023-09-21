Вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров в кулуарах Сената рассказал, почему казахстанцы не смогут подавать петиции об отставке министров и акимов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Данияр Кадиров отметил, что предоставление или снятие с должности входит в ведение президента Казахстана, двух палат парламента и правительства.

"Не смогут. Почему? Потому что есть конституционный закон, есть конституционные права президента, правительства и двух палат парламента, а в других случаях можно подавать, а именно те должности, назначение на которые входит введение президента, двух палат парламента и правительства, петиция подаваться не может, согласно закона "О выборах и закона "О референдуме". В законе это чётко прописано, нет?", - пояснил вице-министр.

Отметим, что сегодня на пленарном заседании сенаторы одобрили в двух чтениях Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".

Документом помимо внесения изменения в отраслевой законодательство, касающегося общественного контроля, также включаются поправки по регламентации института петиций.

"В законе дается понятие "петиция". Второе – Административным процедурно-процессуальным кодексом утверждается порядок подачи и рассмотрения петиции. Петиция должна быть подана гражданами РК через специальный интернет-портал. При этом уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной", - сообщил депутат сената Руслан Рустемов.

Он же сообщил, что по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности , петиции не могут подаваться.

По его словам, перечень "запрещённых" тем сформирован на основе Конституционного и уголовного права, закона "О референдуме".

Для обязательного рассмотрения петиции законом определяются пороговые значения голосов, которые её поддерживают: