Казахстанцы не хотят создавать семьи

Число бракосочетаний в Казахстане упало до минимума за последние 19 лет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DataHub.

В 2023 году казахстанцы заключили 120,9 тысяч браков, сообщает Бюро национальной статистики. К предыдущему году это меньше почти на 6%, или 7,5 тысяч. Сейчас показатель находится на минимуме за 19 лет.

Годовое снижение наблюдается во всех областях, кроме Улытауской. В самом редконаселенном регионе число браков увеличилось на 57 ед., до 1,5 тысяч. Однако ввиду незначительной величины прироста особой погоды это не сделало.

Тем временем самый густонаселенный регион – Туркестанская область – сыграл прямо противоположную роль. Число новых браков тут сократилось на 1,5 тысяч, до 11,8 тысяч. И это заметно сказалось на конечном результате. Как ни крути, 20% от общего снижения.

Ощутимую негативную динамику показали и другие южные регионы. Прежде всего, Алматинская область - 10,1 тысяч (минус 0,6 тысяч).

Вдобавок ко всему в 2023 г. упало и число родившихся. Нынешний результат – 388 тысяч человек (минус 15,9 тысяч чел.). Это минимум за 10 лет.