Казахстанцы направили предложения членам курултая через приложение

Приложение "Quryltai", созданное по инициативе президента Касым-Жомарт Токаева, собрало больше 400 предложений, передает BaigeNews.kz.

"Одна из целей курултая - дать возможность всем казахстанцам внести свои предложения по злободневным вопросам. Для этих целей было создано приложение "Quryltai", которое успешно функционирует, все предложения были приняты во внимание и вынесены на обсуждение. Общество уже знает , что есть такая опция в мобильном приложении, что делает получение обратной связи от правительства доступным и быстрым. Были назначены ответственные лица в секретариате , они занимались обработкой входящих предложений", - рассказала сенатор Бибигуль Жексембай.