Казахстанцы накопили в ломбардах долги на 71 млрд тенге

Стало известно, что каждый третий микрокредит в Казахстане, выданный ломбардами, имеет просроченную задолженность. Объем данных просрочек, которые не погашаются длительное время, за год вырос в 1,5 раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Финпром".

Совокупная сумма микрокредитов, выданных 505 ломбардами Казахстана, к концу второго квартала текущего года достигла 229,3 млрд тенге, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Все кредиты выдаются исключительно физическим лицам.

Просроченные кредиты, по которым клиенты не выплатили основной долг или проценты, составили 71,4 млрд тенге, что на 17,8% больше по сравнению с прошлым годом. Почти треть всех микрокредитов — 31,1% — имеют просрочки, хотя это чуть меньше, чем год назад, когда таких кредитов было 33,7%.

Большая часть просрочек — две трети — приходится на период до 30 дней. На такие микрокредиты, на сумму 48,5 млрд тенге, спрос за год вырос на 9,1%. Это объясняется спецификой работы ломбардов, которые выдают займы под залог движимого имущества, такого как золото, драгоценные камни, автомобили и бытовая техника. Согласно закону о микрофинансовой деятельности, ломбард обязан хранить залог еще 30 дней после истечения срока погашения, что дает клиенту возможность выкупить его. Если за это время долг не закрыт, вещь выставляется на продажу.

Просрочки от 31 до 60 дней составили 11,6 млрд тенге, увеличившись за год в 1,5 раза. Меньше всего задолженности наблюдается по кредитам с просрочкой от 61 до 90 дней — 2,6 млрд тенге, что на 2,1% меньше, чем год назад.

Просроченные микрокредиты свыше 90 дней составили 8,7 млрд тенге — это в 1,5 раза больше, чем во втором квартале прошлого года. Их доля в кредитном портфеле ломбардов выросла с 3,2% до 3,8%. Небольшая доля таких "токсичных" кредитов объясняется тем, что ломбарды быстро закрывают просрочку, продавая залоговые вещи. Если вырученная сумма меньше кредита, это убыток ломбарда, а если больше — клиент может получить часть оставшейся суммы после вычета расходов ломбарда.

Из 505 ломбардов страны основная доля кредитного портфеля приходится на топ-10 крупнейших игроков — две трети общего объема, а на топ-20 — почти 75%.