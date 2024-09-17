Казахстанцы на eGov.kz бессрочно могут установить отказ на оформление кредитов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанцы могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на портале eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НИТ".
"Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снятьустановленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz", – сообщается в пресс-релизе.
Для получения услуги пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Таможня и налоги";
- выбрать из списка раздел "Экономика и финансы", услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.
Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:
- выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
- на вопрос "Хотите ли отписаться?" ответить "Да" и подписать заявку одним из доступных методов.
Самое читаемое
- Кабинка аттракциона с пассажирами рухнула в Караганде
- Падение с высотки в Алматы: одной из погибших школьниц была дочь известного эколога
- Две девочки упали с высотки и разбились в Алматы
- "За скандальное обращение на нас давят" - родственники убитых в Туркестанской области матери и дочери
- 37-летняя женщина умерла во время конкурса по поеданию зефира