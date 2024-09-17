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Казахстанцы на eGov.kz бессрочно могут установить отказ на оформление кредитов

Сегодня, 05:26
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:26
Сегодня, 05:26
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Казахстанцы могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на портале eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НИТ".

"Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снятьустановленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz", – сообщается в пресс-релизе.

Для получения услуги пользователю необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Таможня и налоги";

- выбрать из списка раздел "Экономика и финансы", услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

- ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.

Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:

- выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

 - на вопрос "Хотите ли отписаться?" ответить "Да" и подписать заявку одним из доступных методов. 

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