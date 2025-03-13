Казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile. Услуга доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных, передаёт BaigeNews.kz.

С момента запуска сервиса им уже воспользовались свыше 7 000 человек.

Ключевой особенностью услуги является возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. Главное условие – документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад.

Чтобы воспользоваться, пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги";

выбрать из списка раздел "Вождение и транспорт" и услугу "Выдача водительских удостоверений";

выбрать ЦОН для получения готового документа;

указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;

загрузить образец подписи и указать контактный телефон;

оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);

подписать заявку с помощью Face/Touch ID;

результат оказания услуги будет доступен в разделе "Уведомления".

После одобрения заявки водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение. До момента получения нового документа старый остается действительным (если срок его действия не истек).

Услуга также доступна на портале eGov.kz.