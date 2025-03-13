LIVE LIVE
LIVE
  • 13 Марта, 15:33
  • BAIGENEWS

Казахстанцы могут заменить права онлайн

Замена водительского удостоверения доступна в мобильном приложении eGov Mobile.

Сегодня, 14:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:52
128
Фото: baigenews.kz

Казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile. Услуга доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных, передаёт BaigeNews.kz.

С момента запуска сервиса им уже воспользовались свыше 7 000 человек.

Ключевой особенностью услуги является возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. Главное условие – документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад.

Чтобы воспользоваться, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги";
  • выбрать из списка раздел "Вождение и транспорт" и услугу "Выдача водительских удостоверений";
  • выбрать ЦОН для получения готового документа;
  • указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;
  • загрузить образец подписи и указать контактный телефон;
  • оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);
  • подписать заявку с помощью Face/Touch ID;
  • результат оказания услуги будет доступен в разделе "Уведомления".

После одобрения заявки водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение. До момента получения нового документа старый остается действительным (если срок его действия не истек). 

Услуга также доступна на портале eGov.kz.

Самое читаемое

Наверх