  • 17 Марта, 18:36
  • BAIGENEWS

Казахстанцы могут проверить объекты долевого строительства в приложении egov

Достаточно выполнить три простых шага.

Сегодня, 17:10
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: baigenews.kz

В приложении eGov Mobile запустили сервис, с помощью которого казахстанцы могут проверить законность строящихся объектов, передаёт BaigeNews.kz.

Сервис перенаправляет пользователя в информационную систему "Жилищный портал", где представлена подробная информация о всех законных объектах долевого строительства, имеющих гарантию Казахстанской Жилищной Компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.

Чтобы получить информацию по объектам, пользователю достаточно выполнить три простых шага. Сначала зайти в приложение eGov Mobile, перейти в раздел "Главная" и нажать на кнопку "Другие сервисы". Из перечня сервисов найти "Жилищный портал" и нажать на кнопку для перехода на страницу. Для поиска объекта на Жилищном портале пользователю необходимо ввести БИН, наименование Застройщика или жилого комплекса.

 

 

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