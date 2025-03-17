Казахстанцы могут проверить объекты долевого строительства в приложении egov
Достаточно выполнить три простых шага.
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В приложении eGov Mobile запустили сервис, с помощью которого казахстанцы могут проверить законность строящихся объектов, передаёт BaigeNews.kz.
Сервис перенаправляет пользователя в информационную систему "Жилищный портал", где представлена подробная информация о всех законных объектах долевого строительства, имеющих гарантию Казахстанской Жилищной Компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.
Чтобы получить информацию по объектам, пользователю достаточно выполнить три простых шага. Сначала зайти в приложение eGov Mobile, перейти в раздел "Главная" и нажать на кнопку "Другие сервисы". Из перечня сервисов найти "Жилищный портал" и нажать на кнопку для перехода на страницу. Для поиска объекта на Жилищном портале пользователю необходимо ввести БИН, наименование Застройщика или жилого комплекса.
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