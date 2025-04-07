В Казахстане запустили пилотный проект по маркировке биологически активных добавок (БАДов). Указ подписан министром здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Проект создали для защиты потребителей от контрафактной продукции, а также создания прозрачного и цивилизованного рынка БАДов в стране.

Коды маркировки позволят органам отслеживать движение препаратов от производителя до конечного потребителя. Это важно, поскольку добавки не подлежат лицензированию как фармацевтические препараты.

"Благодаря маркировке производителям БАДов сложнее вводить потребителей в заблуждение относительно пользы или состава добавок. Покупатели будут более уверены в безопасности и эффективности препаратов, которые покупают, так как маркированные товары проходят все необходимые проверки и сертификацию. Также благодаря маркировке есть возможность выявить опасные или неэффективные продукты, и в случае необходимости отозвать их с рынка", - сообщила руководитель проекта маркировки лекарственных средств Анар Карибаева.

Принять участие в пилоте могут производители, импортёры, дистрибьюторы, розничные и сетевые реализаторы.

Напомним, обязательная маркировка в Казахстане введена на три товарные группы: обувь, табачные изделия и лекарственные препараты. Пилотные проекты запущены по группам: моторные масла, пивоваренная продукция, ювелирные изделия, биологически активные добавки.