Казахстанцы могут претендовать на 11 грантов для обучения в Польше
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26 марта стартует приём документов на обучение в вузах Польши по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, передаёт BaigeNews.kz.
Это возможно в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Польши.
Заявки будут принимать онлайн через портал "электронного правительства" с 9:00 26 марта до 18:30 18 апреля.
Для казахстанских граждан выделено 11 грантов: три по программе "Бакалавриат", по четыре - по программам "Магистратура" и "Докторантура".
Грант предусматривает бесплатное обучение и ежемесячную стипендию для докторантов.
Проживание казахстанских граждан осуществляется за счёт собственных средств студентов. Все стипендиаты также обязаны иметь медицинскую страховку.
Язык обучения – польский. Предусмотрены обязательные подготовительные курсы по изучению языка.
Основными критериями для отбора претендентов будут:
- уровень знания иностранного языка по бальной системе;
- средний балл документа об образовании;
- оценка независимой экспертной комиссии.
С дополнительной информацией о необходимых документах, инструкцией по подаче документов можно ознакомиться на сайте АО "Центр международных программ.
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