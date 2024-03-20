Казахстанцы могут претендовать на 11 грантов для обучения в Польше

26 марта стартует приём документов на обучение в вузах Польши по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, передаёт BaigeNews.kz.

Это возможно в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Польши.

Заявки будут принимать онлайн через портал "электронного правительства" с 9:00 26 марта до 18:30 18 апреля.

Для казахстанских граждан выделено 11 грантов: три по программе "Бакалавриат", по четыре - по программам "Магистратура" и "Докторантура".

Грант предусматривает бесплатное обучение и ежемесячную стипендию для докторантов.

Проживание казахстанских граждан осуществляется за счёт собственных средств студентов. Все стипендиаты также обязаны иметь медицинскую страховку.

Язык обучения – польский. Предусмотрены обязательные подготовительные курсы по изучению языка.

Основными критериями для отбора претендентов будут:

уровень знания иностранного языка по бальной системе; средний балл документа об образовании; оценка независимой экспертной комиссии.

С дополнительной информацией о необходимых документах, инструкцией по подаче документов можно ознакомиться на сайте АО "Центр международных программ.